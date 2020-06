Coronavirus, Francia: "Epidemia sotto controllo"  

Roma, minacce e stalking alla ex: arrestato un 49enne

Roma, 5 giu. (askanews) - La Polizia Postale del Lazio ha arrestato per stalking un impiegato romano di 49 anni che, non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata e ha continuato per mesi a perseguitarla cercando di far ricadere la colpa su un altro uomo che, intanto, aveva avuto un rapporto sentimentale con la stessa donna. Per molto tempo la vittima, ...