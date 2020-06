Coronavirus, altri 71 morti in Italia 

Altri 71 morti in Italia per coronavirus. In totale i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 33.601, come rende noto la Protezione Civile. I guariti sono 160.938, con un aumento di 862 unità rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 39.297, vale a dire 596 in meno. In isolamento domiciliare 33.202 persone, mentre 5.742 sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 353: il numero è diminuito di 55 unità.

I dati dell'emergenza in Italia