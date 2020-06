Mattarella: "Gratitudine a Spallanzani, prezioso per nostro Paese" 

"Io mi limito a sottolineare il significato di questa iniziativa e di questo appuntamento: il ringraziamento per lo Spallanzani, per i suoi medici, per tutto il suo personale, per i ricercatori, per tutto quanto qui si svolge, che in questo momento riceve una maggiore attenzione ma che è importante anche nei momenti di minor attenzione ed è prezioso per il nostro paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del concerto organizzato allo Spallanzani per ringraziare medici e sanitari. Il concerto si è aperto con l'Inno d'Italia. Il capo dello Stato è seduto in prima fila accanto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha promosso l'evento.