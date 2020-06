Pappalardo: "Fermano nostri pullman ma non fermarono Mussolini" 

"Ci hanno costretto a vivere nelle nostre abitazioni come reclusi, in 42 anni non ho mai visto tante forze dell'ordine in strada. A noi ci fermano i pullman per strada per non farci manifestare ma quando Mussolini ha fatto la marcia su Roma non lo ha mai fermato nessuno". E' uno dei passaggi dell'intervento del leader dei Gilet Arancioni, l'ex generale Antonio Pappalardo, dal palco di piazza del Popolo dove è in corso la manifestazione del movimento.

"Ormai lo dicono anche i virologi che questo coronavirus è una boiata - ha poi continuato l'ex generale - e alcuni di loro hanno mandato anche una diffida a Conte".