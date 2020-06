Coronavirus Lombardia, in calo vittime e ricoveri  

Ancora in calo i morti per coronavirus in Lombardia rispetto ai giorni scorsi: sono 19 nelle ultime ventiquattro ore secondo gli ultimi dati della Regione, e il totale sale a 16.131. Ieri erano stati 33. In terapia intensiva scendono ancora i ricoveri, con tre pazienti Covid in meno per un totale di 167 posti occupati. I ricoverati per il virus negli altri reparti, e quindi meno gravi, sono 3.085, in calo di 46 unità.

Cinquanta i nuovi positivi ma in rapporto a 3.572 tamponi, cioè circa l'1,4% del totale di test processati oggi, in calo rispetto alle ultime settimane. L'indice scende ma di poco rispetto all'1,7% della vigilia. Gli attualmente positivi, tra quarantene e ricoveri, secondo l'ultimo bollettino della Regione, scendono a 20.861 casi totali, 135 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia a oggi i positivi sono 89.018. I guariti 52.026, con 166 dimessi da ieri.

Nel dettaglio, a Milano città ci sono otto nuovi casi rilevati di Covid-19, in tutta la provincia 18. A Lodi e Mantova sono zero rispetto a ieri. A Bergamo e Brescia i nuovi casi sono rispettivamente 8 e 6. Tra le altre province sono ancora meno quelli di Como (+1), Cremona (+2), Lecco (+2), Pavia (+1), Sondrio (+1) e Varese (+3). Anche a Monza sono solo tre in più.