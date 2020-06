Covid, Cina accelera su vaccino: "Pronti a fine anno" 

LA RICORRENZA

Il 2 giugno Festa della Repubblica: il video dell'Abbraccio Tricolore delle Frecce alle città d'Italia

A poche ore dal 2 giugno, festa della Repubblica italiana, l'Aeronautica Italiana ha rilasciato un video sul proprio canale Youtube in cui sono state inserite le immagini simbolo e più emozionanti del tour di 5 giorni (21 le città sorvolate tra cui Perugia) per stendere il tricolore più lungo del mondo in segno di unità, solidarietà e ripresa dopo l'emergenza Coronavirus. Una sequenza davvero ...