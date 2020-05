Palù: "Italia non può permettersi lockdown fra Regioni" 

"Così come è stato giusto chiudere tutto, è giusto riaprire tutto. E' vero che negli Stati Uniti il Connecticut, ad esempio, ha mantenuto la chiusura con il Massachusetts, ma quello è un governo federale e ognuno fa quello che vuole. Qui se blocchiamo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, le Regioni più 'pericolose' con la provincia di Trento, si dà vita a un lockdown parziale, che non ci possiamo permettere dal punto di vista economico: bisogna avere il coraggio di vedere che siamo un Paese alla deriva, siamo in default". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di virologia.

"Occorre che si apra tutto - ribadisce - ricordando però che chi va in Lombardia o chi proviene dalla Lombardia, o dalle altre Regioni con più contagi, deve attuare strettamente le misure di prevenzione. Ma se diamo vita a un lockdown selettivo, non credo che il Paese sarebbe in grado di sopportarlo, sia politicamente che economicamente. E' stato giusto chiudere tutto per mettere in sicurezza il centro-sud". Adesso, è il parere dell'esperto, "aspettiamo magari altri 3-4 giorni, esaminiamo i dati dei modelli matematici che ci sono e dicono che in Lombardia i contagi dovrebbero 'spegnersi' attorno al 10 giugno, responsabilizziamo le Regioni più colpite avvertendole che devono essere in grado di bloccare qualsiasi focolaio sul nascere. Ma riapriamo alla mobilità interregionale", conclude.