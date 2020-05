Coronavirus, in Iran impennata di casi: quasi 3mila in 24 ore  

Quasi 3mila contagi in più nelle ultime 24 ore. E' suonato l'allarme per una possibile nuova ondata di casi di coronavirus in Iran, dove rispetto a ieri si contano 2.819 infezioni, secondo i dati comunicati dal portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour. Si tratta del dato più alto mai registrato in quasi due mesi ed è necessario tornare al primo aprile (2.987) per trovarne uno analogo. Secondo Jahanpour, sono stati 50 i decessi legati alla pandemia di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore.

Le ultime notizie riferite dal ministero della Sanità portano a 146.668 infezioni confermate e a 7.677 morti il bilancio in Iran dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono circa 115mila.