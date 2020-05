Salvini: "Vergognosa convocazione Fontana in Procura" 

"Il decreto riaperture deve essere partorito da Regione Lombardia oggi e riguarda decine di migliaia di aziende e di posti di lavoro: palestre, piscine, centri estivi per i bimbi dai tre ai quindici anni. Da cittadino lombardo preferirei che il mio governatore Fontana fosse in ufficio ad occuparsi di bambini, di famiglie e non andare a ripetere per la trentasettesima volta le stese cose in Procura a Bergamo. E' vergognoso che venga convocato, potranno chiedergliele con calma dopo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rainews 24. "Risulta - attacca il leader della Lega - che sia convocato in qualche Procura il presidente del Consiglio, viso che la sicurezza nazionale e la zona rossa dipendeva e dipende ovviamente dal governo nazionale? No, giustamente dico io. Lasciano lavorare lui, lasciassero lavorare gli altri".

"Prima si riparte in sicurezza tutti quanti - dice quindi Salvini a proposito delle ripartenze in Fase 2 - meglio è, già da lunedì o dal 3 giugno se vogliamo far passare il ponte del 2 giugno. Qua si rischia una seconda strage, probabilmente numericamente anche più grave, che è quella sociale ed economica. Visto che i dati sono positivi io penso che,in sicurezza, prima si riparte meglio". "Poi - ha aggiunto - se ci sono intere Regioni senza morti, feriti e contagiati da giorni e giorni possono fare cose anche più avanzate. Però ritengo che nessuno possa o debba essere lasciato indietro".