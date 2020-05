Lombardia: "Affermazioni Fondazione Gimbe false e gravissime" 

"Gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero". Così la Regione Lombardia commenta le dichiarazioni di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che, parlando della situazione in Lombardia, ha sostenuto che siano stati fatti "magheggi sui numeri" nella regione. "In Lombardia fin dall'inizio della pandemia i dati vengono pubblicati in maniera trasparente e inviati alle Istituzioni e alle autorità sanitarie preposte. Nessuno, a partire dall'Istituto Superiore di Sanità, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro che, anzi, proprio l'Iss ha sempre validato ritenendolo idoneo per rappresentare la situazione della nostra regione". Dalla Regione si sottolinea che "è inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo vengano rettificate da chi le pronunciate".