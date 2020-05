Unichina all'esame di maturità, il gel dell'università in 90 scuole 

Dopo l'ospedale, le scuole. Continua il viaggio dell'Unichina, l'igienizzante per le mani 'made in ateneo' a Milano. Dieci squadre di chimici dell'università Statale del capoluogo lombardo ne producono ogni giorno centinaia di litri da oltre due mesi. E se nei giorni clou dell'emergenza coronavirus questa piccola 'fabbrica accademica' ha dato supporto alla farmacia dell'ospedale Sacco, alle prese con l'ondata di malati Covid, ora alla vigilia del dibattuto esame di maturità, i tecnici e ricercatori dell'ateneo hanno pensato di dare una mano agli studenti e dalla rete di istituti superiori milanesi e lombardi con cui sono abitualmente in contatto per attività di orientamento sono già arrivate molte adesioni.

Entro la prima settimana di giugno, Unichina - disinfettante prodotto secondo le norme Oms e con certificazione del ministero della Salute - verrà distribuita, gratuitamente, a circa 90 scuole secondarie di II Grado e Istituti tecnici di Milano, Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Como, Varese, Lodi e Lecco. Verranno messi a disposizione dispenser per docenti e allievi alle prese con la prova finale.

"Ora aiuteremo le scuole - commenta Laura Prati, direttore del Dipartimento di chimica della Statale - E' questa un'iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi resa possibile dal sostegno del rettore Elio Franzini".

"Forniremo ogni classe di maturandi con due dispenser di Unichina (ricaricabili) - spiega Sergio Rossi, ricercatore del Dipartimento di Chimica - accompagnati da una grafica informativa che ribadisce l'importanza che hanno semplici azioni quotidiane, come il lavaggio delle mani, sulla diffusione dei virus". Ad ogni docente verrà anche donato un piccolo vademecum di Oms, comprensivo di idee didattiche per progettare nuove esperienze di laboratorio per i corsi chimici della scuola secondaria.