Covid, Francia abolisce decreto su uso idrossiclorochina 

Il decreto che autorizza l'uso di idrossiclorochina per curare il Covid-19 è stato abolito in Francia. La decisione arriva all'indomani del parere dell'Alto Consiglio per la Salute pubblica, chiamato in causa dal ministro della Salute Olivier Véran, che ha raccomandato di sospenderne la prescrizione per i casi gravi curati in ospedale.