Bocelli ha avuto coronavirus: è guarito e dona il plasma 

Il tenore Andrea Bocelli si è ammalato di coronavirus ma è ben presto guarito ed ora si è completamente ristabilito. Oggi il celebre cantante si è recato al centro prelievi dell'ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma per la ricerca contro il Covid-19. Bocelli ha spiegato ai giornalisti di aver saputo di aver contratto il virus sottoponendosi al tampone il 10 marzo scorso. "Non ho avuto particolari problemi - ha raccontato Bocelli -, solo un po' di febbre. In pratica sono stato asintomatico".

Il virus ha contagiato anche i figli e la moglie di Bocelli, Veronica Berti, che, a sua volta, guarita come il resto della famiglia, ha donato il plasma per la ricerca.