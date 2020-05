Coronavirus, Crisanti: "Epidemia riparte? Dipende da 2 fattori" 

"La probabilità che l'epidemia riparta dipende da due fattori". Sono le parole di Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università-azienda ospedaliera di Padova, a L'Aria che tira su La7.

"Il primo fattore è il numero di persone infette che abbiamo ogni giorno. Secondo, il numero di contatti che noi abbiamo. Contatti non protetti significano assenza di mascherina e mancanza di distanziamento. Le immagini che abbiamo visto dimostrano che questa analisi in qualche modo è venuta a mancare. Non sappiamo esattamente quanti sono i casi regione per regione, le mascherine non sono totalmente disponibili", aggiunge.

Tutti si stanno rendendo conto che gli esami molecolari sui tamponi sono molto complessi e richiedono macchine. All'inizio abbiamo progettato reagenti che non dipendevano dall'uso esclusivo di una macchina. Queste macchine comprate dieci anni fa, hanno lavorato intinterrottamente per 3 mesi giorno e notte. Hanno avuto un guasto, capita. Sono state aggiustate. Facciamo 5000 tamponi al giorno, se le macchine si rompono per 2 giorni automaticamente abbiamo 10000 esami accumulati", spiega ancora.