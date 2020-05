Coronavirus Germania, altri 45 morti e 432 nuovi casi 

La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 432 nuovi casi di coronavirus e 45 morti legati alla pandemia di Covid-19, a fronte dei 289 contagi e dei 10 morti segnalati ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, secondo l'Istituto Robert Koch, sono 179.002 i casi e 8.302 i decessi per complicanze provocate dal coronavirus.

La Baviera è sempre la regione più colpita. Come nella maggior parte dei Paesi europei, in Germania è in atto il processo di allentamento delle misure che hanno portato al lockdown. Lo Stato della Turingia, che ha pochi casi, sta pensando alla revoca totale di queste misure.