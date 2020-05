Oms: "Distanza sicura in aereo? Un metro o più" 

Mentre i Paesi riaprono dopo il lockdown, ci si interroga sulla sicurezza dei mezzi di trasporto, e in particolare dei viaggi aerei. "La nostra raccomandazione è quella di rispettare un metro di distanza o più tra gli individui", ribadisce Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra, rispondendo a una domanda dei giornalisti. E questo "per bloccare la trasmissione del virus".