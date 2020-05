Francia impone quarantena a viaggiatori in arrivo da Gb 

La Francia impone un periodo di quarantena di 14 giorni, ma solo per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna. Si tratta di una contromisura adottata in segno di "reciprocità" per la decisione di Londra di richiedere un isolamento di due settimane per chiunque arrivi dall'estero a partire dal prossimo 8 giugno, scrive il Guardian.