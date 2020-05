Fase 2, online procedura per richiedere Reddito di emergenza 

"È online sul sito dell’Inps la procedura per richiedere il Reddito di Emergenza, un aiuto concreto per 2 milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà dal Coronavirus e che ora potranno ricevere fra i 400 e gli 800 euro al mese". Lo annuncia su Twitter il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Secondo quanto previsto dal dl Rilancio, il Rem spetterà alle famiglie bisognose con un valore mensile tra i 400 e gli 800 euro, erogabile per due mesi con domanda all’Inps entro giugno. Il Rem è destinato alle famiglie con patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro, fino ad un massimo di 20mila euro in base al nucleo familiare e con Isee inferiore a 15mila euro.