Speranza: "Dati incoraggianti, ma partita non è vinta" 

Il nuovo trailer di "Tenet", Nolan gioca ancora col tempo

Milano, 22 mag. (askanews) - Christopher Nolan gioca ancora col tempo e le sue distorsioni nel suo ultimo film "Tenet", di cui è uscito un nuovo trailer che svela qualche piccolo dettaglio in più. Il regista di "Memento" e "Inception" racconta una storia di azione e spionaggio ambientata in un mondo fantascientifico in cui si tenta di sventare la terza guerra mondiale. Fra gli attori protagonisti ...