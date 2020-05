Covid, in Brasile decessi record: 1188 in un giorno 

In Brasile si è registrato un nuovo record di morti per complicanze legate al Covid-19 in un giorno, ovvero 1.188 decessi. Lo rende noto il ministero della Sanità brasiliano, aggiornando a 20.047 il totale delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus. Da record anche l'aumento nel numero dei contagi, oltre 18.500 in un solo giorno, portando così a 310.087 il totale dei positivi confermati in Brasile.

Il Paese si avvicina così a prendere il posto della Russia, ora seconda solo agli Stati Uniti per numero di persone contagiate. Rispetto ai casi, inoltre, il ministero della Sanità brasiliano ammette che il numero reale è presumibilmente più alto perché non sono stati condotti molti test sul territorio nazionale.