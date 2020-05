Coronavirus, Pregliasco: "Lombardia ancora sorvegliata speciale" 

"I numeri di oggi restano un po' sull'onda di quelli dei giorni scorsi: Milano tiene, e a tre mesi di distanza dal primo caso a Codogno la Lombardia resta la sorvegliata speciale. A mio parere, infatti, c'è un certo rischio di risalita proprio in questa regione, ecco perché il messaggio è quello di non abbassare la guardia. Non rilassiamoci, perché il virus circola ancora". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che comunque sottolinea come "i dati oggi siano positivi. Ora poi c'è un buon tracciamento dei casi, e il sistema non segnala un aumento successivo alla riapertura del 4 maggio".

Nei tre mesi dal primo caso di Covid-19 in Italia, "sembra passata una vita: questa epidemia ha modificato in modo importante il nostro modo di vivere". E il lockdown si è portato via la primavera, vissuta da molti chiusi in casa. "E' stata dura, e per molti lo è ancora. Ecco perché è fondamentale non vanificare gli sforzi fatti per liberarci da questo virus", conclude Pregliasco.