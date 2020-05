Test anticorpi privati: a Milano quasi 10% positivi in 2 giorni 

Dopo le delibere lombarde che hanno aperto alla possibilità per i laboratori privati autorizzati di eseguire test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi contro Sars-CoV-2, il Centro medico Santagostino (Cms) è stato fra i primi network a cominciare con il servizio rivolto ai cittadini. Costo dell'esame, che si basa su sangue venoso, 35 euro. In poche ore sono piovute migliaia di prenotazioni e la scorsa settimana sono cominciati i prelievi. Dai dati dei primi 2 giorni - il 15 e 16 maggio - in cui i test erogati sono stati in tutto 1.039, emerge che a livello complessivo quasi un test su 10 (9,82%) è positivo agli anticorpi contro il nuovo coronavirus.

Con differenze geografiche prevedibili: su Milano, dove a livello numerico è stato eseguito il grosso degli esami, i referti positivi sono poco meno di 100 (93 su 999), in percentuale il 9,31%. A Nembro, fra i comuni del Bergamasco più martoriati da Covid-19, le positività ai test erogati in 2 giorni nel punto prelievi locale del Cms salgono a quota 22,50%, con una punta del 30% di positività rilevate il secondo giorno.

Le persone positive al test sierologico devono subito mettersi in isolamento fiduciario, mentre il centro segnala l'esito all'Ats competente, e dovranno poi proseguire il percorso sottoponendosi al tampone, per verificare se l'infezione è ancora attiva.