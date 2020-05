Appello di Burioni: "Virus non è ancora vinto, non correte rischi inutili" 

"Il virus è in ritirata, ma non è ancora vinto. Dobbiamo ricordarci che le cose vanno meglio perché abbiamo preso precauzioni e abbiamo fatto un sacrificio senza precedenti. Ora dobbiamo giustamente ricominciare a vivere, a uscire, ma è cruciale non abbassare la guardia in questo primo, incerto, periodo. Non prendete rischi inutili e soprattutto non credete a notizie false e incontrollate. Ne va della salute di tutti". E' l'appello del virologo Roberto Burioni, che in un post su Facebook invita a 'non mollare' e soprattutto a non abboccare a pericolose fake news.

La presa di posizione arriva dopo che, scrive Burioni, "ho appena ricevuto la telefonata di un amico imprenditore. Due suoi dipendenti hanno rifiutato di farsi misurare la temperatura e si sono rifiutati di mettere la mascherina, perché 'è inutile e fa venire il cancro'. Di poco prima era la notizia di una cassiera di supermercato maltrattata per avere invitato una cliente a usare la mascherina".