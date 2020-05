Coronavirus, zero decessi in 7 regioni 

Rispetto a ieri non si sono verificati decessi per il coronavirus in sette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Da quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile, infatti, il numero delle vittime rispetto a ieri è invariato in Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Rispetto a ieri, inoltre, non si sono registrati nuovi contagi in quattro regioni (Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) e in provincia di Bolzano.