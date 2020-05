Coronavirus, in Svezia altri 88 morti 

Lo Schermo dell'arte non si ferma: oltre incertezze, ci saremo

Milano, 20 mag. (askanews) - Nei giorni in cui inizia la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, la cultura italiana si interroga sulle modalità con cui ripartire. A cominciare dagli eventi e dai festival, come per esempio Lo schermo dell'arte che ogni anno a Firenze indaga i confini porosi tra il cinema e le arti visive. Abbiamo parlato con la fondatrice e direttrice Silvia Lucchesi di come si possa ...