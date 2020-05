Silvestri: "Tanta sicumera da chi non ha mai visto un malato di Covid" 

"Va bene essere scettici sull'affermazione (fatta sulla base di osservazioni clinico-laboratoristiche) secondo cui Covid-19 sta diventando più lieve. E va bene discutere sulle interpretazioni del fenomeno: attenuazione del virus (al momento solo sospettata e difficile da provare in tempi brevi), infezioni da carica infettiva minore (stagionalità? social distancing?), miglior gestione, o altro. Dico solo, da vecchio medico, che fa un po' sorridere vedere tanta sicumera da gente che in vita sua non ha mai visto un malato di Covid-19, né ha mai passato una giornata in un laboratorio clinico". A tornare sulla questione è il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, nella sua rubrica su Facebook 'Pillole di ottimismo', ovvero 'L'ottimismo che viene dalla scienza'.