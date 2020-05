Pregliasco: "Dati buoni che ci fanno sperare" 

Ambulanti in piazza a Milano: siamo invisibili, vogliamo lavorare

Milano, 18 mag. (askanews) - Oltre 200 ambulanti sono scesi in piazza a Milano nel giorno della ripresa della maggior parte delle attività, per protestare contro la mancata riapertura dei mercati. In piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, i commercianti hanno manifestato tutta la propria rabbia per le conseguenze del lockdown come ci ha raccontato Alessandro Musolino, vicepresidente dell'Ana, ...