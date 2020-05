Covid, in Spagna cala la curva dei decessi 

E' calata la curva dei decessi causati dal Covid-19 in Spagna, con 138 morti nelle ultime 24 ore contro gli oltre duecento dei giorni scorsi. Lo rende noto il ministero della Salute di Madrid, aggiornando a 27.459 il totale delle vittime per complicanze legate al coronavirus. Sono invece 230.183 le persone risultate positive al test, 549 in più rispetto a ieri. E sono più di 144mila le persone guarite, come riferisce El Pais.

Intanto il governo spagnolo ha deciso di mantenere le proprie frontiere chiuse fino al prossimo 15 giugno, nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. E' quanto si legge sulla Gazzetta ufficiale, precisando che viene fatta eccezione per i viaggi considerati essenziali. La decisione accoglie una raccomandazione dell'Unione Europea a ''prolungare fino al 15 giugno le restrizioni temporanee ai viaggi internazionali verso la Ue''. Le limitazioni rispetto ai viaggi nell'Unione Europea sono in vigore dal 17 marzo, nonostante Bruxelles abbia chiesto agli Stati membri di permettere la libera circolazione interna dei cittadini europei.