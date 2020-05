Gualtieri: "Capisco la rabbia, aiuteremo tutti" 

"E' evidente che le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possono generare anche rabbia. Lo capiamo e per questo il Governo è impegnato a sostenere imprese e famiglie, a evitare un aumento delle diseguaglianze, ad aiutare i più deboli". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un'intervista a 'La Repubblica', nel sottolineare che "come spesso accade nei momenti più difficili nella nostra storia gli italiani rivelano virtù civili, maturità e spirito di coesione senza precedenti".

"Sulla Cassa integrazione c'erano lentezze ma ora il cambio è radicale", assicura il ministro. "La Cassa integrazione è stata erogata in queste settimane a quasi 5 milioni di lavoratori. Ma ci sono state lentezze e inefficienze soprattutto per quella in deroga. Per questo abbiamo varato una riforma radicale del sistema", sottolinea Gualtieri che, sulla liquidità alle imprese, evidenzia che ora va "meglio" ma chiede alle banche di "fare più in fretta".

"La manovra da 55 miliardi crea sviluppo. Ci saranno crescita e occupazione", spiega ancora il ministro nell'intervista. E a chi muove critiche al dl Rilancio per molti interventi a pioggia, il numero uno del Tesoro risponde secco: "Sono critiche sbagliate".

"In primo luogo - spiega - non sono aiuti a pioggia ma la volontà di non lasciare indietro nessuno in una circostanza così drammatica. E' una precisa scelta politica del Governo che io rivendico ma è anche una scelta che ha efficacia economica". Gualtieri sottolinea gli "aiuti alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori" e "la ricapitalizzazione delle imprese". Il ministro evidenzia "gli investimenti massicci sull'efficienza degli edifici" e "un impegno senza precedenti sull'Università e l'assunzione di 4.000 ricercatori" e parla del "più consistente investimento sulla ricerca mai realizzato". "Sono investimenti sul futuro importanti che mostrano un'idea di sviluppo del Paese eccome" scandisce.