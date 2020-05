Federfarma: "Guanti introvabili e a prezzi vessatori" 

Dopo le mascherine a prezzo calmierato, è la volta dei guanti usa e getta. "Sono davvero introvabili, e ci vengono offerti a prezzi 'vessatori'. Posso dirlo bene perché prima dell'emergenza li vendevo, al contrario delle mascherine". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è il presidente di Federfarma, Marco Cossolo. "Se per l'alcol abbiamo delle oggettive difficoltà, i guanti sono davvero introvabili. E ci vengono fatte offerte a 22/24 euro a confezione, contro i 5 euro a confezione dell'era anti-Covid. Ecco perché sconsiglio i colleghi dal comprare questi prodotti a simili prezzi vessatori. Non vorrei - conclude - che si aprisse un nuovo problema", dopo la soluzione del 'caso' delle mascherine a prezzi calmierati. Intanto però i guanti usa e getta vengono richiesti per chi va al supermercato, o sui mezzi pubblici. E restano introvabili, tanto che molti supermercati li hanno sostituiti con buste di plastica grandi come una mano.