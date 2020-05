Coronavirus, nel Lazio 38 casi in 24 ore  

"Oggi registriamo un dato di 38 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,5% con quasi il doppio dei guariti. Sono 11 i decessi. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 695 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

"Bisogna mantenere alta l’attenzione come abbiamo sempre detto, riaprire non significa aver sconfitto il virus. I casi positivi nelle ultime 24 ore sono prevalentemente da cluster in ambito famigliare, ben individuati e già conosciuti", ha aggiunto l'assessore. sottolineando che "i nuovi casi derivano prevalentemente da cluster famiiari già conosciuti e ben individuati".

"Con il presidente Nicola Zingaretti questa mattina siamo stati in visita al Covid Hospital di Casal Palocco. Una struttura molto importante e che continuerà anche in futuro a fornire il suo supporto nel contrasto alla pandemia. Una visita per ringraziare tutti gli operatori, medici e infermieri per il lavoro che stanno svolgendo senza sosta sempre in prima linea contro il Covid", ricorda D'Amato.

"Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano tre casi tutti a Viterbo nelle ultime 24 ore e un decesso - rimarca l'assessore - Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.438 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 189mila e nelle ultime 24 sono stati processati al Covid Center del Campus Bio-Medico 100 tamponi per la Val D'Aosta". La nuova app della Regione 'LazioDrCovid', realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 94mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.700 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i dispositivi di protezione "individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.800 mascherine chirurgiche, 15.600 maschere Ffp2, 4.700 tute idrorepellenti, 41.700 guanti", conclude l'assessore.

Sono 4.235 i casi attualmente positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2.928 sono in isolamento domiciliare, 1.224 sono ricoverati non in terapia intensiva, 83 in terapia intensiva. Sono 577 i pazienti deceduti e 2.438 le persone guarite. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. In totale sono stati esaminati 7.250 casi