Coronavirus, 163 medici morti in Italia 

Salgono a 163 i medici morti in Italia per coronavirus. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha aggiornato il suo 'elenco caduti' con il nome di Luigi Paleari, ex primario di Anestesia e Rianimazione ed ex coordinatore sanitario dell'allora Ussl di Voghera e Varzi, in pensione. Questa mattina nel bollettino erano stati inseriti Antonio Costantini, neurologo, e Davide Cordero, anestesista.