Boccia: "Restrizioni automatiche se salgono contagi" 

Incendio in ospedale Covid a San Pietroburgo: 5 morti

San Pietroburgo, 12 mag. (askanews) - Cinque persone sono morte in un incendio divampato nell'ospedale San Girgio di San Pietroburgo in un reparto impiegato per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. I cinque pazienti si trovavano in terapia intensiva. "Le vittime era nella sala di rianimazione. Il fuoco è divampato in questa zona dove sono trattati i pazienti di Covid-19", ha dichiarato il ...