Covid, in Russia quasi 11mila casi in un giorno 

In Colombia ai bambini sopra i 6 anni è permessa mezz'ora d'aria

Bogotà, 12 mag. (askanews) - I bambini con più di 6 anni a Bogotà possono uscire per una mezz'ora, in determinati orari e in certi luoghi, tra cui i negozi di computer che iniziano a riaprire dopo un severo lockdown. All'ingresso dei negozi viene misurata la temperatura, mentre le mascherine protettive sono obbligatorie. "Sono felice perché dopo due mesi di lockdown, mi sono annoiata in questo ...