Bozza dl Rilancio, stop clausole Iva e accise 

Stop alle clausole su Iva e accise. E' quanto prevede una bozza del dl Rilancio. Le disposizioni in esame - si legge nella relazione - intendono sopprimere definitivamente le cosiddette 'clausole di salvaguardia' che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.