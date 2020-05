Speranza ringrazia le mamme: "In questa crisi hanno dato di più" 

"Quest'anno la festa della mamma ha un significato diverso. Perché ci fa pensare a tutte le mamme che il virus ha portato via, e ai loro figli che non hanno potuto salutarle. Il loro immenso dolore è il dolore di tutti noi". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"E' giusto oggi - prosegue - pensare a tutte le mamme che lavorano senza sosta in prima fila nei luoghi di cura, nei nostri ospedali o nella ricerca, sacrificando tempo prezioso con le proprie famiglie. Tutte le mamme che non hanno mai smesso di lavorare e che hanno permesso al Paese di non fermarsi. Così come tutte le mamme che da due mesi con impegno e pazienza hanno fronteggiato la chiusura degli asili e delle scuole e sono rimaste accanto ai propri figli. In questa emergenza, le mamme hanno dato di più. Grazie".