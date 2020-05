Coronavirus, Bassetti: "Artificiale? Tesi senza fondamento"  

Addio a Little Richard, muore uno dei padri del rock&roll

Milano, 9 mag. (askanews) - Addio a Little Richard. A 87 anni è morto uno dei padri del rock&roll. La conferma è arrivata dal figlio dell'artista. A partire da "Tutti frutti" nel 1956, la carriera del musicista è stata un continuo alternarsi di successi rimasti nella storia del rock. "Long tall Sally", "Lucille", "Rip It Up", "The Girl Can t Help It", solo per citare i più famosi. Un performer ...