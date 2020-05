Coronavirus, in Iran oltre 6500 morti e 106000 casi  

Covid-19, Emiliano: dal 18 parrucchieri aperti in Puglia

Milano, 9 mag. (askanews) - In Puglia "il 18 parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza riapriranno tutti regolarmente come previsto". Lo ha confermato in un messaggio via Facebook il presidente della Regione Michele Emiliano, dopo essere stato accusato dall'opposizione di non mantenere la promessa. "Evidentemente qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, ...