Coronavirus, "la malattia si sta modificando" 

IL CASO

Povia ci fa anche la canzone sulla gaffe "Sono un gay mancato perché faccio le pulizie". Fan arrabbiati

Povia va oltre la gaffe e continua a far parlare di se. Dopo la discussione in diretta a "Vieni da Me" per la sua frase «Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato», il cantante ha postato un video provocatorio sul suo profilo Instagram per rispondere alla pioggia di critiche social che gli sono piovute addosso nelle ultime ore (clicca qui). Povia ci scherza su con una canzone, altro che ...