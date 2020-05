Legale Trivulzio: "Mai data disponibilità né accettato positivi" 

"Dobbiamo chiarire, perché molti animi si sono esacerbati su questo punto: il Pio Albergo Trivulzio non è tra le strutture che ha dato disponibilità e accettato pazienti Covid. Sono arrivati solo 17 pazienti da Sesto San Giovanni dichiarati non Covid, in un momento in cui gli ospedali avevano urgenza di alleggerire i pronto soccorso e le terapie intensive. E' dunque falsa la notizia che l'istituto abbia dato disponibilità e consapevolmente ricevuto pazienti positivi a Covid-19". A sottolinearlo è l'avvocato dell'ente, Vinicio Nardo, durante una videoconferenza stampa in corso al Pio Albergo Trivulzio di Milano sull'emergenza coronavirus.

"E' importante - sottolinea il legale - che non vengano date queste notizie, perché ci sono familiari provati che perdono ulteriormente la poca serenità che sono riusciti a recuperare".