Ue: per Pil Italia crollo del 9,5% nel 2020 

A Roma bici, bambini e runner tornano ad affollare la Caffarella

Roma, 6 mag. (askanews) - I romani si sono ripresi il grande parco della Caffarella. Al secondo giorno della Fase due, il 5 maggio, nel tardo pomeriggio erano in tantissimi i residenti usciti a prendere una boccata d'aria, tanto che sembrava uno di quei giorni di festa - come il 25 aprile o il 1 maggio - in cui l'area verde che si estende dall'Appia Antica alla via Latina viene presa d'assalto ...