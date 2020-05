Russia, oltre 10mila contagi in più per il quarto giorno consecutivo 

Continuano a crescere i contagi di Covid-19 in Russia. Per il quarto giorno consecutivo, l'aumento quotidiano dei nuovi casi supera quota diecimila. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 10.559 casi. In totale, i contagi confermati in Russia sono 165.929. Da ieri sono decedute 86 persone, per un totale di 1.537 pazienti di Covid-19 morti dall'inizio dell'epidemia.