"Numero decessi Gb molto più alto di dati ufficiali" 

Il numero di decessi da coronavirus nel Regno Unito è sensibilmente più alto di quanto rilevato ufficialmente, facendo del bilancio britannico delle vittime del Covid-19 uno dei più tragici d'Europa. E' quanto emerge dai dati dell'Office for National Statistics (Ons) che al 24 aprile ha fotografato 32.735 decessi collegati al coronavirus. Il dato è sensibilmente superiore ai 22.524 decessi riportati dalla Johns Hopkins University, che ha tenuto conto dei dati ufficiali delle autorità sanitarie, che riportavano solamente le morti in ospedale, ignorando quelle nelle case di riposo per anziani e le morti avvenute nelle abitazioni private.

I dati dell'Ons si basano sul referti riportato sui certificati di morte e, come sottolinea il Telegraph, che dedica ampio spazio alla notizia, sono il bilancio più affidabile per la 17essima settimana del 2020. Si tratta inoltre di un dato più alo di quello registrato in altri Paesi europei duramente colpiti dal Covid-19. Sempre la Johns Hopkins University aveva registrato al 24 aprile 25.969 decessi in Italia, 22.524 in Spagna e 22.214 in Francia.

Come in altri Paesi, anche nel Regno Unito sono le persone più anxiane quelle maggiormente colpite dalla pandemia. Sempre con riferiento alla settimana conclusasi il 24 aprile, 3.507 decessi sono stati registrati tra gli over 85, mentre nella fascia d'età dai 14 anni in giù non è stato registrato alcun decesso.

In generale, il 40,2 per cento dei decessi complessivi nella fascia d'età tra i 75 e gli 84 anni è legata al Covid-19. Questo significa, con riferimento alla settimana conclusasi il 24 aprile, che rispetto alla media dei decessi registrati nei 5 anni precedenti, ci sono stati nella sola Inghilterra e in Galles 11.539 morti in più.