Coronavirus, in Spagna altri 164 morti  

In Spagna si sono registrati 164 morti a causa del coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Si conferma, da ieri, il numero di vittime più basso dal 18 marzo. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità spagnolo, riferendo che i contagi sono stati 356 nelle ultime 24 ore. In tutto sono 25.428 le persone che hanno perso la vita in Spagna per complicanze legate al Covid-19 mentre sono 218mila i contagi. Più di 121mila le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.