Coronavirus, crescono i contagi a Milano e provincia  

Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus a Milano e provincia, mentre rallenta nel resto della Lombardia secondo gli ultimi dati diffusi da Regione Lombardia. In particolare in provincia di Milano i casi totali sono 19.950 (+249 nelle ultime 24 ore), a Milano città se ne contano 8.450, +115 rispetto a ieri. Zero i nuovi casi registrati in provincia di Sondrio, contagi 'limitati' anche nelle altre province: Bergamo 11.394 (+34), Brescia 12.999 (+70), Como 3.293 (+22), Cremona 6.088 (+20), Lecco 2.290 (+13), Lodi 3.017 (+23), Monza e Brianza 4.745 (+16), Mantova 3.194 (+9), Pavia 4.456 (+40), Varese 2.715 (+10) e 1.680 in corso di verifica.