Coronavirus Lombardia, oltre 14mila morti da inizio emergenza 

Ecco come presentare la richiesta per il contributo straordinario di affitto a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2020 Ecco come presentare la richiesta per il contributo straordinario di affitto a Roma Fino al 18 maggio è possibile presentare domanda per contributo straordinario all'affitto 2020. Due modalità per le domande: online sul sito di Roma Capitale o con modulo cartaceo da consegnare in municipio. Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev