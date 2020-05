Coronavirus Lazio, da lunedì supermercati aperti fino alle 21.30 

"Da lunedì supermercati e alimentari" nel Lazio "potranno restare aperti fino alle 21.30. Le aperture potranno essere fatte dalle 8 di mattina alle 21.30 di sera". Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in una videoconferenza sulla Fase 2. Per quanto riguarda gli allenamenti e la possibilità di spostarsi per praticare sport all'aperto, Leodori ha spiegato: "Come Regione stiamo cercando di capire anche con il governo come disciplinare gli allenamenti individuali, anche per sport di squadre professionistiche come fatto da altre regioni. Aspettiamo chiarimenti sugli sport individuali e su come organizzare allenamenti individuali per squadre professionistiche".