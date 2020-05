Coronavirus, "se dati positivi riaperture differenziate dal 18"  

Lanciafiamme alle feste, ministri testa di tablet, sangue buttato: De Luca Covid 19 best of

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è noto per il suo linguaggio colorito. Ma nei tre mesi della pandemia si è letteralmente scatenato. Ecco una raccolta delle sue ultime esternazioni. In ordine cronologico si parte dall'attacco a chi pensa alle feste di laurea ("gli mando i carabinieri col lanciafiamme") alla rissa con i consiglieri campani di opposizione. Ma in mezzo ce n'è per ...