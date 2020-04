Coronavirus Lombardia, per fase 2 naso e bocca coperti all'aperto 

"Stiamo definendo in queste ore l'ordinanza della Lombardia per il 4 maggio. Possiamo anticipare che una delle misure è la mascherina o comunque la copertura di naso e bocca quando si esce all'aperto secondo alcune modalità che specificheremo". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante la consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

"Siamo intenzionati a ricalcare il provvedimento del governo - ha aggiunto - nel senso che ci uniformeremo molto al provvedimento. Avremo sicuramente l’apertura dei mercati di generi alimentari, saranno riaperte cartolerie e librerie, studi professionali, o servizi bancari e assicurativi, non ci sarà alcuna restrizione sui distributori automatici 24 ore su 24 per tutti i generi".

Quindi ha rimarcato: "Dobbiamo ancora definire dei piccoli dettagli ma saranno pochissime le differenze rispetto al provvedimento governativo". Quanto alla fase 2 "il 4 maggio sarà un giorno importante - ha osservato Sala - perché buona parte della Lombardia tornerà al lavoro e si muoverà. E' vero che ci sarà un dpcm, ci sarà un provvedimento della Regione ma ricordiamoci che la maggior parte della popolazione, se non tutta, ha capito come combattere questo virus. Al di là delle norme, noi dobbiamo pensare che il buon senso è la prima regola e se sapremo rispettare le principali regole di igiene che ci sono state indicate possiamo vincere questa battaglia".