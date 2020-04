Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Casi in decrescita in tutte le regioni" 

"La curva continua a decrescere come numero di casi, e vediamo una decrescita in tutte le regioni". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa per fare il punto su Covid-19 in Italia. "Rispetto agli inizi di aprile - ha aggiunto - il numero di regioni con casi limitati sta aumentando".

"La stima" dell'indice di contagiosità "Rt in tutte le regioni è sotto l'1, anche considerato il range che utilizziamo per la stima, e questo è un dato molto positivo, conseguenza delle misure adottate nel nostro Paese e dell'adesione dei cittadini a queste misure", ha sottolineato poi aggiungendo: "Le zone rosse si sono ridotte: ora sono in zona rossa 74 comuni in 7 regioni. E sono la testimonianza a livello locale della capacità di individuare i focolai e di intervenire per contenerli".

"Ci sono 6.395 casi in individui di nazionalità straniera - ha fatto sapere ancora Brusaferro - La loro curva è uguale a quella dei cittadini italiani. La letalità colpisce purtroppo sempre le età più elevate. Chi ha più di tre patologie è una quota che cresce: chi decede è perché ha delle comorbosità".